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11:09 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге стрела строительного крана «гуляет» над детским садом

В Екатеринбурге родители воспитанников детского сада № 326 бьют тревогу — их дети в опасности. По соседству со зданием ДОУ на улице Крестинского, 39 идет стройка.

Стрела крана буквально «гуляет» над территорией садика.

«Кран работает прямо над детьми, когда они на улице. Дети находятся вблизи постоянного шума — там вбивают сваи. В сончас не могут уснуть. Строительная пыль летит и еще долго будет лететь прямо на территорию сада. И теперь нескольким группам запрещено выходить на прогулку, так как дети подвержены опасности. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Страшно за безопасность наших детей», — рассказала ЕАН мама одного малыша.

По данным родителей, на соседнем с садиком участке ООО «НПП Стройтэк» возводит жилой дом, не имея при этом разрешения на его строительство.

В региональном минстрое горожанам сообщили, что компания имеет разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания на Крестинского, а за разрешением на строительство многоквартирника на этом участке застройщик не обращался.

«У нас есть бумага, которую застройщик предъявил вместо проекта. На ней показана зона работы крана. А по факту кран работает над детьми. Мы обратились во все возможные инстанции, в том числе в Роспотребнадзор, Ростехнадзор, горадминистрацию, прокуратуру. Сейчас ожидаем ответов на обращение», — рассказывает собеседница ЕАН.

Накануне, 8 февраля вечером, представители «Стройтэка» встретились с взволнованными родителями.

«Представитель застройщика вел себя довольно дерзко, видно, у них “все схвачено”. Признает, что разрешения на строительство у них нет. Но утверждает, что есть согласование проекта ППР и разрешение на установку крана. Хотя никаких доказательств не предоставил. Кран по факту работал, мы это фиксировали. Он утверждает, что это всего лишь подготовительные работы, хотя всем ясно, что он вовсю эксплуатируется. На вопрос “Значит, у вас нет разрешения на рытье котлована” он отвечает: “Да, и что?!” На вопрос “Значит, вы действуете противозаконно?” тот же ответ: “Да, и что?” Говорит: “Что вы переживаете? Ну заплатим мы штрафы. Но работать и рыть будем продолжать. И без разрешения”. Вот в таком ключе он общался», — рассказала женщина.

Накануне директор по маркетингу и продажам ГК «Стройтэк» Сергей Покровский в телефонном разговоре пообещал прояснить ситуацию сегодня, но на момент публикации дозвониться до него не удалось.

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