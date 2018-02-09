Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Виноград назвали полезным при депрессии
Какие советы Анджелина Джоли дает своим дочкам
Москва и 10 других мегаполисов, которым грозит дефицит воды
Яну Рудковскую в зимнем комбинезоне сравнили с Пэрис Хилтон
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Кристина Орбакайте в платье с глубоким декольте выступила в Риге
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Скончался актер из фильма «Белые росы» Геннадий Гарбук
Ребенок убитых молодых родителей в Подмосковье жив
Москва и 10 других мегаполисов, которым грозит дефицит воды
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
10Пре-карнавал в Рио
11:28 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на электростанции разбился инженер, упав со строительных лесов

В Казани накануне днем на территории ТЭЦ-3 на улице Северо-Западная разбился 42-летний инженер, упавший со строительных лесов.

Информация о ЧП появилась в соцсетях, ее подтвердил источник Prokazan.ru.

Мужчина вместе с другими рабочими занимался ремонтом, около 15:00 он во время устранения ряда недоделок не удержался и сорвался со строительных лесов.

 — При падении с высоты он получил очень серьезные повреждения — травму живота, разрыв печени и ушиб почек, от полученных травм он скончался в больнице около 22:00, — сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Была найдена мертвой замглавы Минздрава РТ, которую обвинили в превышении полномочий
Мутко пообещал ответить на решение CAS по российским спортсменам
Что будет происходить с правительством и АП до и после выборов
Кудрин рассказал о первых последствиях «кремлевского списка»
Госдума приняла закон об «амнистии капитала»
Строители рассказали об успехах в возведении Крымского моста
Найден способ излечить алкогольную зависимость
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ОИ
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены Олимпиада в Пхенчхане еще не открылась официально, однако уже приобрела статус самой скандальной в истории
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь