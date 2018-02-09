В Казани на электростанции разбился инженер, упав со строительных лесов
В Казани накануне днем на территории ТЭЦ-3 на улице
В Казани накануне днем на территории ТЭЦ-3 на улице
Информация о ЧП появилась в соцсетях, ее подтвердил источник Prokazan.ru.
Мужчина вместе с другими рабочими занимался ремонтом, около 15:00 он во время устранения ряда недоделок не удержался и сорвался со строительных лесов.
— При падении с высоты он получил очень серьезные повреждения — травму живота, разрыв печени и ушиб почек, от полученных травм он скончался в больнице около 22:00, — сообщили ProKazan.ru.
По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.
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