В Казани на электростанции разбился инженер, упав со строительных лесов

Информация о ЧП появилась в соцсетях, ее подтвердил источник Prokazan.ru.

Мужчина вместе с другими рабочими занимался ремонтом, около 15:00 он во время устранения ряда недоделок не удержался и сорвался со строительных лесов.

— При падении с высоты он получил очень серьезные повреждения — травму живота, разрыв печени и ушиб почек, от полученных травм он скончался в больнице около 22:00, — сообщили ProKazan.ru.