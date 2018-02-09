Из-за драки белорусских пассажиров в аэропорту «Киев» задерживаются рейсы
Конфликт произошел
Конфликт произошел
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Пассажиры двух рейсов устроили драку в аэропорту «Киев», не поделив самолет, пишет espreso.tv.
Инцидент спровоцировали возмущенные пассажиры белорусского рейса: самолет, который должен был доставить их в Минск, решили отправить в Египет.
Воздушному судну, которое должно быть лететь в египетский
На место происшествия прибыли правоохранители, однако вмешаться в конфликт не смогли, поскольку потасовка развернулась в транзитной зоне около паспортного контроля.
На место драки были вызваны сотрудники пограничной службы. В результате задерживается вылет обоих рейсов.
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