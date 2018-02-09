Из-за драки белорусских пассажиров в аэропорту «Киев» задерживаются рейсы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Пассажиры двух рейсов устроили драку в аэропорту «Киев», не поделив самолет, пишет espreso.tv.

Читайте также Водитель в Жлобине пытался сбежать от ГАИ, а потом подрался с инспектором

Инцидент спровоцировали возмущенные пассажиры белорусского рейса: самолет, который должен был доставить их в Минск, решили отправить в Египет.

Воздушному судну, которое должно быть лететь в египетский Шарм-эш-Шейх, потребовался ремонт. Вместо него пассажирам подали другой, который по плану готовили к вылету в Минск. Возмущенные пассажиры белорусского рейса начали драку и не пропускали людей, летевших в Египет.

На место происшествия прибыли правоохранители, однако вмешаться в конфликт не смогли, поскольку потасовка развернулась в транзитной зоне около паспортного контроля.