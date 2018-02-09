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11:24 (мск), источник: Tengrinews

Тройное убийство в Шымкенте: найдены тела матери и двух сыновей

В Шымкенте произошло тройное убийство, передает телеканал TVK. Трагедия произошла накануне, 8 февраля, ближе к вечеру. По данным телеканала, преступление совершено в одном из старых микрорайонов города, в частном секторе.

Источник: Tengrinews

«В жилом доме полицейские обнаружили три трупа- матери и двух сыновей. Известно, что женщина 1965 года рождения, дети — 1995 и 2005 годов рождения. Всю ночь и по сей час на месте преступления работают следователи и криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, снимают отпечатки пальцев, проводится подворный обход», — сообщает телеканал.

«Про убийство нам рассказал участковый, спрашивал, видели ли мы что-нибудь. Но я ничего не видел. Здесь жила женщина с мальчиками, они очень приветливые. Мы иногда встречались, всегда здоровались», — рассказал один из соседей семьи.

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