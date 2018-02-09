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11:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае лесные пожары будут выявлять с помощью видеокамер

В регионе внедряется цифровая модель управления лесами.

В Красноярском крае будут выявлять лесные пожары с помощью видеокамер, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Внедрение проекта цифровой модели управления лесами обсудили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края. Для раннего обнаружения пожаров планируют применять видеокамеры, установленные вблизи населенных пунктов.

Кроме того, в наступившем году продолжится борьба с сибирским шелкопрядом. Предстоит обработать около 300 тысяч гектаров лесных участков в Енисейском и Северо-Енисейском районах.

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