В Красноярском крае лесные пожары будут выявлять с помощью видеокамер

В Красноярском крае будут выявлять лесные пожары с помощью видеокамер, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Кроме того, в наступившем году продолжится борьба с сибирским шелкопрядом. Предстоит обработать около 300 тысяч гектаров лесных участков в Енисейском и Северо-Енисейском районах.