В Красноярском крае лесные пожары будут выявлять с помощью видеокамер
В регионе внедряется цифровая модель управления лесами.
В регионе внедряется цифровая модель управления лесами.
В Красноярском крае будут выявлять лесные пожары с помощью видеокамер, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Внедрение проекта цифровой модели управления лесами обсудили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края. Для раннего обнаружения пожаров планируют применять видеокамеры, установленные вблизи населенных пунктов.
Кроме того, в наступившем году продолжится борьба с сибирским шелкопрядом. Предстоит обработать около 300 тысяч гектаров лесных участков в Енисейском и
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