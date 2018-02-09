Четверо волгоградцев задержаны за взятку полицейскому

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, трое волгоградцев получили от 51-летнего мужчины, задержанного за установку контрафактных компьютерных программ, 200 тысяч рублей. Деньги посредники должны были передать оперативнику, проводившему проверку в отношении злоумышленника. Полицейский, в свою очередь, должен был закрыть уголовное дело и отпустить подозреваемого на все четыре стороны.

О предложении полицейский сообщил руководству. Дальнейшие встречи и переговоры проходили уже под контролем оперативников. В момент передачи денег всех участников этого преступления задержали.