Четверо волгоградцев задержаны за взятку полицейскому
Четверо жителей Волгограда были задержаны оперативниками полиции за дачу взятки полицейскому и посредничество в совершении этого преступления.
Четверо жителей Волгограда были задержаны оперативниками полиции за дачу взятки полицейскому и посредничество в совершении этого преступления.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
О предложении полицейский сообщил руководству. Дальнейшие встречи и переговоры проходили уже под контролем оперативников. В момент передачи денег всех участников этого преступления задержали.
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