Транспортная прокуратура: сотрудник ростовского аэропорта обманул пассажира-иностранца
Сотрудника ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
Сотрудника ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины направлено в суд. За нарушение закона ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает
По данным предварительного расследования, в ноябре 2017 года старший инспектор во время досмотра нашел у гражданина Узбекистана нож «Вепрь РР 232 береста рис». Он сразу же провел пассажира в отдельную комнату, где рассказал, что за провоз режущего предмета пассажира могут внести в «черный список» и это может стать препятствием для перелетов. Однако эта информация не соответствовала действительности. Нож злоумышленник забрал себе. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. После этого пострадавший обратился в отдел полиции.
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