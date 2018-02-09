Транспортная прокуратура: сотрудник ростовского аэропорта обманул пассажира-иностранца

По данным предварительного расследования, в ноябре 2017 года старший инспектор во время досмотра нашел у гражданина Узбекистана нож «Вепрь РР 232 береста рис». Он сразу же провел пассажира в отдельную комнату, где рассказал, что за провоз режущего предмета пассажира могут внести в «черный список» и это может стать препятствием для перелетов. Однако эта информация не соответствовала действительности. Нож злоумышленник забрал себе. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. После этого пострадавший обратился в отдел полиции.