В Казани раскрыли убийство, совершенное в 2014 году

Обвинение в убийстве предъявили 57-летнему Анвару Ахметзянову. По версии следствия, в январе 2014 года мужчина, проживавший на пр. Победы, вышел на улицу покурить. Около подъезда он заметил, как незнакомый мужчина наблюдает за его сожительницей, которая ходила по квартире в нижнем белье. Между мужчинами произошла перепалка, затем на улицу вышел брат мужчины и присоединился к драке. Обвиняемый достал складной нож и ударил им 48-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте, а Анвар Ахметзянов убежал.