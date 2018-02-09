В Казани раскрыли убийство, совершенное в 2014 году
Следователи раскрыли убийство четырехлетней давности, сообщает
Следователи раскрыли убийство четырехлетней давности, сообщает
Обвинение в убийстве предъявили 57-летнему Анвару Ахметзянову. По версии следствия, в январе 2014 года мужчина, проживавший на пр. Победы, вышел на улицу покурить. Около подъезда он заметил, как незнакомый мужчина наблюдает за его сожительницей, которая ходила по квартире в нижнем белье. Между мужчинами произошла перепалка, затем на улицу вышел брат мужчины и присоединился к драке. Обвиняемый достал складной нож и ударил им 48-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте, а Анвар Ахметзянов убежал.
Преступление было раскрыто в феврале 2018 года. Обвиняемый вину признал, сообщив, что закопал нож на могиле матери на
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