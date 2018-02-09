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16:39 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело в отношении экс-мэра Дзержинска Нижегородской области поступило в суд

Уголовное дело в отношении экс-мэра Дзержинска Нижегородской области Виктора Портнова поступило в суд.

Источник: dzer.ru

Согласно информации в делопроизводстве дзержинского суда, уголовное дело в отношении Портнова поступило 8 февраля 2018 года, дата заседания пока не назначена.

Напомним, в ноябре суд отказал следователям в продлении домашнего ареста Виктора Портнова. Экс-мэр подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. Стоимость потолка — 410 тысяч рублей.

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