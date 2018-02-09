Уголовное дело в отношении экс-мэра Дзержинска Нижегородской области поступило в суд
Уголовное дело в отношении
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Уголовное дело в отношении
Согласно информации в делопроизводстве дзержинского суда, уголовное дело в отношении Портнова поступило 8 февраля 2018 года, дата заседания пока не назначена.
Напомним, в ноябре суд отказал следователям в продлении домашнего ареста Виктора Портнова.
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