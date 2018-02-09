На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу два магазина
В дежурную часть полиции Северского района обратилась продавщица продуктового магазина. Она рассказала, что на нее напал грабитель в медицинской маске с пистолетом.
В дежурную часть полиции Северского района обратилась продавщица продуктового магазина. Она рассказала, что на нее напал грабитель в медицинской маске с пистолетом.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и увидели, что преступник действовал с сообщником, который ждал его у магазина в авто. Полицейские быстро составили ориентировки и передали всем патрульным.
Спустя короткое время грабителей задержали после второго преступления. Правда, в этот раз сотрудница магазина успела нажать кнопку экстренного вызова полиции. В районе ввели план «Перехват» и задержали автомобиль с подозреваемым.
Грабителями оказались 30-летние жители Абинска.
— У них изъяли маски. Выяснилось, что злоумышленники угрожали потерпевшим пневматическим пистолетом, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, мужчины находятся под стражей.
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