На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу два магазина

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и увидели, что преступник действовал с сообщником, который ждал его у магазина в авто. Полицейские быстро составили ориентировки и передали всем патрульным.

Спустя короткое время грабителей задержали после второго преступления. Правда, в этот раз сотрудница магазина успела нажать кнопку экстренного вызова полиции. В районе ввели план «Перехват» и задержали автомобиль с подозреваемым.

Грабителями оказались 30-летние жители Абинска.

— У них изъяли маски. Выяснилось, что злоумышленники угрожали потерпевшим пневматическим пистолетом, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.