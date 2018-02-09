В Калининграде школьники помогли задержать воров-верхолазов

Напомним, неудачливых воров застукал на месте преступления хозяин квартиры. Он заблокировал выход и вызвал подмогу. Преступники решили не сдаваться, и, связав из простыней веревку, спустились вниз с 6-го этажа.

Их заметили трое детей — Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода, гулявшие во дворе дома. Ребята не растерялись и проследили за убегавшими. Когда на место приехали полицейские и бойцы Росгвардии, они указали им направление, куда убежали воры.