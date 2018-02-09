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17:44 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде школьники помогли задержать воров-верхолазов

Задержать воров, которые после ограбления сбежали из квартиры по связанным простыням, помогли калининградские школьники. Отважных ребят на днях наградили ценными подарками и благодарственными письмами.

Напомним, неудачливых воров застукал на месте преступления хозяин квартиры. Он заблокировал выход и вызвал подмогу. Преступники решили не сдаваться, и, связав из простыней веревку, спустились вниз с 6-го этажа.

Их заметили трое детей — Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода, гулявшие во дворе дома. Ребята не растерялись и проследили за убегавшими. Когда на место приехали полицейские и бойцы Росгвардии, они указали им направление, куда убежали воры.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям Таисии, Марии и Ильи тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам, похищенное имущество на сумму более миллиона рублей изъято», — отметили в полиции.

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