В Калининграде школьники помогли задержать воров-верхолазов

Напомним, неудачливых воров застукал на месте преступления хозяин квартиры. Он заблокировал выход и вызвал подмогу. Преступники решили не сдаваться, и, связав из простыней веревку, спустились вниз с 6-го этажа.
Их заметили трое детей — Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода, гулявшие во дворе дома. Ребята не растерялись и проследили за убегавшими. Когда на место приехали полицейские и бойцы Росгвардии, они указали им направление, куда убежали воры.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям Таисии, Марии и Ильи тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам, похищенное имущество на сумму более миллиона рублей изъято», — отметили в полиции.
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