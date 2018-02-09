Трое отморозков ограбили воронежскую семью и вывезли ее за город
Сумма ущерба — около полумиллиона рублей.
Сумма ущерба — около полумиллиона рублей.
Дерзкий налет раскрыли воронежские полицейские. 2 февраля 44-летние муж и жена вышли из своей квартиры на Московском проспекте. Когда они приблизились к своему «Вольво», будто из ниоткуда взялись трое неизвестных.
— Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, они похитили ключи и 300 тысяч рублей, а также золотые изделия, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.
Трудно представить, что чувствовали муж и жена, пока их везли
Вскоре стражи порядка выяснили, что к нападению причастны четверо мужчин из Лискинского района в возрасте от 28 до 53 лет. Двоих задержали, идет розыск остальных. Их будут судить за угон и разбой.
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