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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое отморозков ограбили воронежскую семью и вывезли ее за город

Сумма ущерба — около полумиллиона рублей.

Дерзкий налет раскрыли воронежские полицейские. 2 февраля 44-летние муж и жена вышли из своей квартиры на Московском проспекте. Когда они приблизились к своему «Вольво», будто из ниоткуда взялись трое неизвестных.

— Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, они похитили ключи и 300 тысяч рублей, а также золотые изделия, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Трудно представить, что чувствовали муж и жена, пока их везли куда-то в Острогожский район… К счастью, через несколько десятков километров от города их просто высадили. По какой-то причине семейная пара обратилась в полицию лишь спустя пять дней — 7 февраля.

Вскоре стражи порядка выяснили, что к нападению причастны четверо мужчин из Лискинского района в возрасте от 28 до 53 лет. Двоих задержали, идет розыск остальных. Их будут судить за угон и разбой.

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