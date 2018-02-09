Трое отморозков ограбили воронежскую семью и вывезли ее за город

Дерзкий налет раскрыли воронежские полицейские. 2 февраля 44-летние муж и жена вышли из своей квартиры на Московском проспекте. Когда они приблизились к своему «Вольво», будто из ниоткуда взялись трое неизвестных.

— Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, они похитили ключи и 300 тысяч рублей, а также золотые изделия, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Трудно представить, что чувствовали муж и жена, пока их везли куда-то в Острогожский район… К счастью, через несколько десятков километров от города их просто высадили. По какой-то причине семейная пара обратилась в полицию лишь спустя пять дней — 7 февраля.