Взрыв на Репищевой: волной повреждены автомобили
В ходе ЧП оказались выбиты стекла в 10 оконных проемах. Помощь врачей потребовалась трем пострадавшим.
В ходе ЧП оказались выбиты стекла в 10 оконных проемах. Помощь врачей потребовалась трем пострадавшим.
Взрыв в жилом доме на улице Репищевой в Петербурге произошел в четвертом часу дня 9 февраля. Волной оказались повреждены припаркованные автомобили.
Как сообщает
По предварительной информации, в ходе ЧП оказались выбиты стекла в 10 оконных проемах. Помощь врачей потребовалась трем пострадавшим. Отмечается, что на месте работает без малого 30 единиц спецтехники.
Напомним, как ранее сообщал «Водитель Петербурга», дорогу на время ликвидации последствий взрыва полностью закрыли.
По словам свидетелей, взрывной волной оказались повреждены припаркованные под стенами дома автомобили.
«Живем через дорогу, нас трехануло не слабо», — говорит участница группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» Надюшка.
Григорий добавляет, что его друг оказался рядом с домом во время взрыва и, к счастью, остался цел. Сам он проезжал мимо на автомобиле.
«Возвращался домой в это время. Повернули на Сизова и через 5 секунд раздался приличный хлопок. Подняв взгляд, увидел, что повалил дым, но толком ничего не рассмотрел. Увидел только вывернутый балкон. Жуткое зрелище», — говорит Григорий.
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