Следователи нашли пропавшую в Нижнем Новгороде 16-летнюю школьницу
Следователи СУ СК РФ по региону нашли пропавшую в Нижнем Новгороде 16-летнюю школьницу. Об этом
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Следователи СУ СК РФ по региону нашли пропавшую в Нижнем Новгороде 16-летнюю школьницу. Об этом
Согласно информации, при доследственной проверке девушка была обнаружена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 6 февраля девушка ушла из дома в Приокском районе. Следователями инициирован вопрос о лишении матери девушки родительских прав.
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