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18:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Следователи нашли пропавшую в Нижнем Новгороде 16-летнюю школьницу

Следователи СУ СК РФ по региону нашли пропавшую в Нижнем Новгороде 16-летнюю школьницу. Об этом пресс-служба управления сообщила 9 февраля 2018 года.

Согласно информации, при доследственной проверке девушка была обнаружена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 6 февраля девушка ушла из дома в Приокском районе. Следователями инициирован вопрос о лишении матери девушки родительских прав.

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