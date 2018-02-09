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18:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге трактор затонул в Купчинском пруду

По словам очевидцев, машина шла на помощь другой спецтехнике, застрявшей в болоте.

В Санкт-Петербурге трактор провалился в пруд, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. СПб».

Трактор затонул в Купчинском пруду на Димитрова, напротив дома 10/4. Машина практически погрузилась под лед — на фото виден только ковш и крыша кабины.

«5 человек бегают вокруг, снимают фото. Водитель расстроен. Судя по всему, он не знал о наличии озера, т.к. пересек его ровно по центру», — пишут свидетели происшествия.

По предположениям петербуржцев, трактор шел на помощь своему собрату. В нескольких метрах, в камышах на болоте, стоит еще один неподвижный трактор. Очевидно, что работники сейчас решают, как достать спецтранспорт из-подо льда.

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