Под Сызранью женщина чуть не родила в сугробе

Схватки у жительницы села Троицкое Самарской области начались утром 5 февраля. Женщина ждала бригаду «скорой помощи» около 40 минут. В это время медики пытались откопать свой УАЗик. Он наглухо застрял на заснеженной дороге в 150 метрах от дома роженицы, пишет КТВ-Луч.

Бригада «скорой помощи» состояла всего из двух человек: мужчины и женщины. Им пришлось ползти на машине по глубоким сугробам к беременной женщине. Когда фельдшер решил выбраться из автомобиля и добежать до дома роженицы, то провалился в сугроб почти во весь рост.

Сельчане рассказывают, что в Троицком настолько все плохо с дорогами, что если бы медики приехали на «Газели», то не подобрались бы к дому и на 150 метров.

В итоге бригада «скорой» решила не вызывать спецтехнику, чтобы расчистить путь, а доставить роженицу к машине. По словам очевидцев, женщина чуть не родила в сугробе, пока пробиралась к УАЗику.