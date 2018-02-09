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17:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве подросток упал с двенадцатого этажа в сугроб и остался жив

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подросток в пятницу днем упал в сугроб с 12-го этажа и остался жив на северо-западе Москвы, пострадавшего эвакуирует медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

Источник: РИА Новости

«Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж вертолета уже эвакуирует пострадавшего в одну из больниц. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестны.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пострадавший подросток — мальчик.

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Государственное учреждение «Московский авиационный центр» было создано в мае 2003 года в целях развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ в основном осуществляет эвакуацию пострадавших с места крупных ДТП.

Вертолеты центра, кроме того, участвуют в тушении техногенных пожаров с использованием специальных авиационных приборов и устройств. При необходимости они привлекаются к воздушной, инженерной, радиационной, химической, бактериологической и пожарной разведке, а также мониторингу окружающей среды.

Для обеспечения деятельности МАЦ в Москве уже построено 29 вертолетных площадок, в том числе шесть на территории клинических больниц № 7, № 15, № 20, № 71, НИИ имени Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще одна — на дорожной развязке в районе 35-го километра МКАД. Остальные 22 — на территории Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы, что позволяет более оперативно реагировать на вызовы.

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