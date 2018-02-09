В Москве подросток упал с двенадцатого этажа в сугроб и остался жив

Источник: РИА Новости

«Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж вертолета уже эвакуирует пострадавшего в одну из больниц. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестны.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пострадавший подросток — мальчик.

Государственное учреждение «Московский авиационный центр» было создано в мае 2003 года в целях развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ в основном осуществляет эвакуацию пострадавших с места крупных ДТП.

Вертолеты центра, кроме того, участвуют в тушении техногенных пожаров с использованием специальных авиационных приборов и устройств. При необходимости они привлекаются к воздушной, инженерной, радиационной, химической, бактериологической и пожарной разведке, а также мониторингу окружающей среды.