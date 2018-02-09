В Москве подросток упал с двенадцатого этажа в сугроб и остался жив
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подросток в пятницу днем упал в сугроб с 12-го этажа и остался жив на
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подросток в пятницу днем упал в сугроб с 12-го этажа и остался жив на
«Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пострадавший подросток — мальчик.
Государственное учреждение «Московский авиационный центр» было создано в мае 2003 года в целях развития авиационных технологий и обеспечения безопасности жизнедеятельности города. МАЦ в основном осуществляет эвакуацию пострадавших с места крупных ДТП.
Вертолеты центра, кроме того, участвуют в тушении техногенных пожаров с использованием специальных авиационных приборов и устройств. При необходимости они привлекаются к воздушной, инженерной, радиационной, химической, бактериологической и пожарной разведке, а также мониторингу окружающей среды.
Для обеспечения деятельности МАЦ в Москве уже построено 29 вертолетных площадок, в том числе шесть на территории клинических больниц № 7, № 15, № 20, № 71, НИИ имени Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще одна — на дорожной развязке в районе 35-го километра МКАД. Остальные 22 — на территории Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы, что позволяет более оперативно реагировать на вызовы.
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