В Ростове за терроризм и попытку примкнуть к ИГИЛ осуждены участники банды

Участники группы получили сроки за терроризм, сбыт, хранение и приобретение оружия, хранение ядерных материалов и попытку примкнуть к запрещенной в России организации ИГИЛ.

Александр Бенденко приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Амич Сапигулаев, Расул Сайпудинов, Бац Хабибов — к 12 годам колонии строгого режима. Музакир Паунежев осужден на 9 лет. А единственная среди них женщина — Лилит Хазиева — приговорена к 8,5 годам колонии общего режима.

По версии следователей, один из подсудимых — Александр Бенденко — в 2016 году возглавил вооруженное формирование. Мужчина следовал религиозным идеям экстремистского характера. Согласно материалам дела, члены его банды имели различные виды огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатку, занимались оборотом взрывных устройств. Главная задача формирования заключалась в подготовке и совершении терактов.

Сапигулаев, Сайпудинов, Хабибов присоединились к Бенденко и банде летом 2016 года, как раз в момент покупки очередной партии оружия. Известно также, что вместе мужчины записали несколько видеообращений к руководителю террористической организации «Исламское государство».