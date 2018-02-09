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17:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове за терроризм и попытку примкнуть к ИГИЛ осуждены участники банды

В Ростове-на-Дону огласили приговор организованной банде из шести человек — жителям Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Участники группы получили сроки за терроризм, сбыт, хранение и приобретение оружия, хранение ядерных материалов и попытку примкнуть к запрещенной в России организации ИГИЛ.

Александр Бенденко приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Амич Сапигулаев, Расул Сайпудинов, Бац Хабибов — к 12 годам колонии строгого режима. Музакир Паунежев осужден на 9 лет. А единственная среди них женщина — Лилит Хазиева — приговорена к 8,5 годам колонии общего режима.

По версии следователей, один из подсудимых — Александр Бенденко — в 2016 году возглавил вооруженное формирование. Мужчина следовал религиозным идеям экстремистского характера. Согласно материалам дела, члены его банды имели различные виды огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатку, занимались оборотом взрывных устройств. Главная задача формирования заключалась в подготовке и совершении терактов.

Сапигулаев, Сайпудинов, Хабибов присоединились к Бенденко и банде летом 2016 года, как раз в момент покупки очередной партии оружия. Известно также, что вместе мужчины записали несколько видеообращений к руководителю террористической организации «Исламское государство».

Согласно материалам дела, осенью 2016 года Бенденко и Хазиевы приобрели очередную партию оружия — сабли, тротиловые шашки, патроны. Спустя несколько дней их задержали сотрудники правоохранительных органов.

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