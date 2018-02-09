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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Египет решил убить всех террористов перед приездом российских туристов

ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов на Синайском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя Египетских вооруженных сил в пятницу, 9 февраля.

Источник: AP 2018

«Военно-воздушные силы нанесли удары по постам и складам вооружений и боеприпасов, которые используются террористами для совершения нападений на правоохранительные органы и гражданские объекты в северной и центральной частях Синая», — указывается в сообщении.

Уточняется, что военно-морские силы усилили меры безопасности, чтобы отрезать маршруты снабжения боевиков, а также улучшили охрану границ и ключевых объектов по всей стране.

Утром 9 февраля армия и полиция Египта начали крупномасштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, а также в дельте Нила и пустынных районах на западе страны. Население призвали сотрудничать с силовиками, а также сообщать о тех, кто может быть причастен к террористической деятельности.

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Ранее в феврале The New York Times писала, что из-за неспособности самостоятельно противостоять джихадистам на Синае Египет заключил секретный союз с Израилем. Газета отмечала, что с согласия Каира еврейское государство не менее сотни раз наносило удары с беспилотников, вертолетов и самолетов по позициям террористов на полуострове.

Таким образом выиграли обе стороны: египетские силовики смогли укрепить свои позиции, а Израиль обезопасил свою границу.

Именно синайские террористы 31 октября 2015 года взорвали в воздухе российский A321 компании «Когалымавиа» (Metrojet), летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. После этого теракта были приостановлены полеты между Россией и Египтом. В начале января российский президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром. Однако прямые полеты в курортные города на юге Синайского полуострова пока запрещены.

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