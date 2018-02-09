Египет решил убить всех террористов перед приездом российских туристов
ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов на Синайском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя Египетских вооруженных сил в пятницу, 9 февраля.
ВВС Египта нанесли удар по позициям террористов на Синайском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя Египетских вооруженных сил в пятницу, 9 февраля.
«Военно-воздушные силы нанесли удары по постам и складам вооружений и боеприпасов, которые используются террористами для совершения нападений на правоохранительные органы и гражданские объекты в северной и центральной частях Синая», — указывается в сообщении.
Утром 9 февраля армия и полиция Египта начали крупномасштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, а также в дельте Нила и пустынных районах на западе страны. Население призвали сотрудничать с силовиками, а также сообщать о тех, кто может быть причастен к террористической деятельности.
Таким образом выиграли обе стороны: египетские силовики смогли укрепить свои позиции, а Израиль обезопасил свою границу.
Именно синайские террористы 31 октября 2015 года взорвали в воздухе российский A321 компании «Когалымавиа» (Metrojet), летевший из
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.