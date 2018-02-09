В Самаре на Московском шоссе столкнулись больше десяти автомобилей

Сегодня, 9 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Там в районе пересечения с улицей 22 Партсъезда по направлению «в город» столкнулись около 13 автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в приложении «Яндекс. Пробки». Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося и что стало причиной аварии, пока не известно. Из-за ДТП образовалась большая пробка.