В Самаре на Московском шоссе столкнулись больше десяти автомобилей

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Сегодня, 9 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Там в районе пересечения с улицей 22 Партсъезда по направлению «в город» столкнулись около 13 автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в приложении «Яндекс. Пробки». Пострадал ли
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