Стали известны имена рабочих, пострадавших во время взрыва на Репищевой улице
Они получили ожоги и баротравмы.
Они получили ожоги и баротравмы.
Список пострадавших в результате мощного взрыва в жилом доме на Репищевой улице в Петербурге опубликовало Федеральное агентство новостей.
По данным источника, травмы получили Алексей М, 1986 года рождения. У него диагностировали ожоги второй и третьей степени, а также баротравму. Он доставлен в ЦЭРМ. Второй пострадавший — Юрий М., 1975 года рождения. У него были выявлены аналогичные повреждения. Мужчина доставлен в ВМА.
Третий пострадавший — Оганес М, 1975 года рождения, он получил ожоги второй и третьей степени, баротравму, а также термоингуляционную травму. Он госпитализирован в ЦЭРМ.
Напомним, взрыв произошел днем в пятницу 9 февраля.
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