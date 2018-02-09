Стали известны имена рабочих, пострадавших во время взрыва на Репищевой улице

Список пострадавших в результате мощного взрыва в жилом доме на Репищевой улице в Петербурге опубликовало Федеральное агентство новостей.

По данным источника, травмы получили Алексей М, 1986 года рождения. У него диагностировали ожоги второй и третьей степени, а также баротравму. Он доставлен в ЦЭРМ. Второй пострадавший — Юрий М., 1975 года рождения. У него были выявлены аналогичные повреждения. Мужчина доставлен в ВМА.

Третий пострадавший — Оганес М, 1975 года рождения, он получил ожоги второй и третьей степени, баротравму, а также термоингуляционную травму. Он госпитализирован в ЦЭРМ.

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Напомним, взрыв произошел днем в пятницу 9 февраля.

В 12-этажном доме на третьем этаже, по предварительным данным, во время производства монтажных работ произошла разгерметизация газового баллона. Повреждены 10 оконных проемов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.