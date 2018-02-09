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18:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская «экстрасенс» ответит в суде за обман горожан на 28 млн рублей

Аферистка проводила сеансы по привлечению денег.

Следователи передали в Центральный райсуд Воронежа уголовное дело 29-летней женщины, представляющейся экстрасенсом. Она похитила у пяти клиентов 28 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 9 февраля.

Следствие установило, что мошенница действовала с лета 2014 года по март 2015 года. За деньги она проводила обряды и сеансы для привлечения богатства. Женщина обманула пять человек, «используя элементы психологического воздействия». Деньгами «ясновидящая» распорядилась по своему усмотрению.

Женщину обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в значительном и особо крупном размере. Как ранее сообщалось, горожанка не работает, и источником её дохода была плата за услуги экстрасенса. Доверчивые клиенты с радостью платили ей большие суммы денег за сомнительную работу.

Свою вину «экстрасенс» не признала. За мошенничество ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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