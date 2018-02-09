Воронежская «экстрасенс» ответит в суде за обман горожан на 28 млн рублей
Аферистка проводила сеансы по привлечению денег.
Аферистка проводила сеансы по привлечению денег.
Следователи передали в Центральный райсуд Воронежа уголовное дело 29-летней женщины, представляющейся экстрасенсом. Она похитила у пяти клиентов 28 млн рублей, сообщила
Следствие установило, что мошенница действовала с лета 2014 года по март 2015 года. За деньги она проводила обряды и сеансы для привлечения богатства. Женщина обманула пять человек, «используя элементы психологического воздействия». Деньгами «ясновидящая» распорядилась по своему усмотрению.
Женщину обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в значительном и особо крупном размере. Как ранее сообщалось, горожанка не работает, и источником её дохода была плата за услуги экстрасенса. Доверчивые клиенты с радостью платили ей большие суммы денег за сомнительную работу.
Свою вину «экстрасенс» не признала. За мошенничество ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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