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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе горючее с полузатопленного судна попало в море

Виновникам загрязнения выписали штраф 300 тысяч рублей.

В Севастополе осенью в море попало топливо с ржавого сейнера «Нептун».

258-тонное судно, которое выпущено в 1979 году, едва не легло на борт. И если бы не металлический трос, который удерживает судно, то масштабы ЧП были бы больше.

— 17 октября 2017 в Камышовой бухте в Гагаринском районе произошло подтопление ошвартованного судна «Нептун» до верхней палубы, — сообщает пресс-служба прокуратура города Севастополя, — в результате чего с судна произошла утечка нефтепродуктов в Черное моря.

Выяснилось, что за «Нептун» отвечает общественная организация.

Проведенная экспертиза установила превышение граничных концентраций содержания нефтепродуктов в морской воде в 2,4−3,6 раз.

Специалисты подсчитали, что Черному морю в результате аварии нанесен ущерб на 300 тысяч рублей.

Суд поддержал прокуратуру. Решение суда в законную силу не вступило.

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