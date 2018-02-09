В Севастополе горючее с полузатопленного судна попало в море
Виновникам загрязнения выписали штраф 300 тысяч рублей.
Виновникам загрязнения выписали штраф 300 тысяч рублей.
В Севастополе осенью в море попало топливо с ржавого сейнера «Нептун».
258-тонное судно, которое выпущено в 1979 году, едва не легло на борт. И если бы не металлический трос, который удерживает судно, то масштабы ЧП были бы больше.
— 17 октября 2017 в Камышовой бухте в Гагаринском районе произошло подтопление ошвартованного судна «Нептун» до верхней палубы, — сообщает
Выяснилось, что за «Нептун» отвечает общественная организация.
Проведенная экспертиза установила превышение граничных концентраций содержания нефтепродуктов в морской воде в 2,4−3,6 раз.
Специалисты подсчитали, что Черному морю в результате аварии нанесен ущерб на 300 тысяч рублей.
Суд поддержал прокуратуру. Решение суда в законную силу не вступило.
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