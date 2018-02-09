Погранвойска Узбекистана в январе задержали 80 нарушителей и контрабанду на 1,1 млрд сумов

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пограничные войска Службы национальной безопасности Узбекистана в январе 2018 года задержали 80 нарушителей государственной границы и контрабандные товары более чем на 1,1 миллиарда сумов.

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По словам представителя Комитета по охране государственной границы (КОГГ СНБ), большая часть нарушителей была задержана на границе с Казахстаном — 42 и Кыргызстаном — 28. Кроме того, 5 человек были остановлены на границе с Афганистаном, 3 — Туркменистаном и 2 — Таджикистаном.

«Все контрабандные товары были перехвачены на границе с Кыргызстаном. В основном нарушители пытались незаконно переправить в страну оргтехнику, медикаменты, цветной металл и религиозную литературу», — отметил представитель КОГГ.

Так, например, ночью 17 января в приграничном населенном пункте Куктунлик Пахтаабадского района Андижанской области была пресечена попытка незаконного ввоза книг религиозного содержания, а также парфюмерии и другой продукции на 58,9 миллиона сумов. Нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории.

Кроме того, 22 января в селе Само Ферганского района пограничным нарядом при попытке незаконного перемещения был задержан груз ТВ-тюнеров, DVD-дисков и парфюмерии на 90 миллионов сумов.

Еще одна попытка нелегального провоза произошла 30 января, когда в приграничном населенном пункте Узак Янгикурганского района Наманганской области была задержана партия контрафактной продукции. Общая сумма конфискованного товара превысила 51,8 миллиона сумов.