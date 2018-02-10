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09:05 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мужчина с винтовкой устроил разборки в нижегородском кафе

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой администратору кафе в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, в кафе был задержан 34-летний местный житель. По словам подозреваемого, он пришел в кафе, чтобы выяснить личные отношения с администратором заведения. С собой для убедительности взял пневматическую винтовку.

Ранее сообщалось, что житель Уренского района осужден за стрельбу по людям из винтовки.

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