Мужчина с винтовкой устроил разборки в нижегородском кафе

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, в кафе был задержан 34-летний местный житель. По словам подозреваемого, он пришел в кафе, чтобы выяснить личные отношения с администратором заведения. С собой для убедительности взял пневматическую винтовку.