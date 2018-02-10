Мужчина с винтовкой устроил разборки в нижегородском кафе
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой администратору кафе в Нижнем Новгороде.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой администратору кафе в Нижнем Новгороде.
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Ранее сообщалось, что житель Уренского района осужден за стрельбу по людям из винтовки.
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