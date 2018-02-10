Восемнадцать человек тушили возгорание автомобиля на заправочной станции в Дзержинске Нижегородской области
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
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Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, сообщение о возгорании легкового автомобиля на Северном шоссе Дзержинска поступило в 18:36, в 18:49 горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 5 кв.м. Пострадавших нет.
В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники.
Ранее очевидцы сообщали агентству, что на заправочной станции на выезде из Дзержинска Нижегродской области горит открытым пламенем ВАЗ-2112.
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