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09:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Восемнадцать человек тушили возгорание автомобиля на заправочной станции в Дзержинске Нижегородской области

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, угозы возгорания самой заправочной станции не было, т.к. водитель отогнал автомобиль на достаточно безопасное расстояние.

Согласно информации, сообщение о возгорании легкового автомобиля на Северном шоссе Дзержинска поступило в 18:36, в 18:49 горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 5 кв.м. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники.

Ранее очевидцы сообщали агентству, что на заправочной станции на выезде из Дзержинска Нижегродской области горит открытым пламенем ВАЗ-2112.

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