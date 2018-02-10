ДТП с 11 машинами на Московском шоссе устроила автоледи на «Ауди»
По версии полицейских, женщина не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.
По версии полицейских, женщина не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.
Стали известны подробности массового ДТП, которое произошло сегодня, 9 февраля, около 18:10 на Московском шоссе в Самаре. По информации ГУ МВД по Самарской области, авария собрала 11 автомобилей.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, виновницей ДТП стала 45-летняя женщина, которая двигалась на автомобиле «Ауди» в направлении улицы Советской Армии. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, следствием чего стало столкновение с 10 машинами. Все транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, из людей в результате случившегося никто не пострадал.
Как выяснили полицейские, все водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.