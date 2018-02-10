Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Правила съемаПочему мир помнит о дне рождения стриптиза.
Красавца-сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом
Собчак сказала, получится ли вернуть Крым Украине
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
Дмитрий Маликов: Стеша — приёмная
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
08:41 (мск), источник: Pro Город Самара

ДТП с 11 машинами на Московском шоссе устроила автоледи на «Ауди»

По версии полицейских, женщина не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.

Стали известны подробности массового ДТП, которое произошло сегодня, 9 февраля, около 18:10 на Московском шоссе в Самаре. По информации ГУ МВД по Самарской области, авария собрала 11 автомобилей.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, виновницей ДТП стала 45-летняя женщина, которая двигалась на автомобиле «Ауди» в направлении улицы Советской Армии. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, следствием чего стало столкновение с 10 машинами. Все транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, из людей в результате случившегося никто не пострадал.

Как выяснили полицейские, все водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Машина летела как пуля»: Главный травматолог Новокуйбышевска рассказал о смертельном ДТП
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Шведская лыжница стала первой чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь