В Нижнем Новгороде задержали двух человек за драку на встрече с Грудининым
Два человека задержаны в пятницу после драки во время встречи кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в
Два человека задержаны в пятницу после драки во время встречи кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в
«Сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду в ходе проведения массового мероприятия задержаны два нарушителя общественного порядка. Молодые люди доставлены в районный отдел полиции, где решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости руководитель
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.