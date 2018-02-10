В Нижнем Новгороде задержали двух человек за драку на встрече с Грудининым

«Сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду в ходе проведения массового мероприятия задержаны два нарушителя общественного порядка. Молодые люди доставлены в районный отдел полиции, где решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко, присутствовавший на встрече Грудинина в зале ДК «Железнодорожников» в Нижнем Новгороде, молодые люди развернули плакат, начали выкрикивать лозунги и мешать выступлению, у собравшихся «это вызвало очень бурную негативную реакцию», и они «вывели их из зала». По мнению Ющенко, зачинщики хотели скандала, чтобы встреча Грудинина прекратилась, но своей цели не добились.