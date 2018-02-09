Сирийская армия полностью освободила от ИГ* провинции Хама и Алеппо

Отмечается, что правительственные войска совместно с союзными силами освободили большое количество поселений в Хаме, Алеппо и Идлибе.

В середине января стало известно, что правительственные войска выбили террористов из большинства деревень и поселений на юго-востоке Алеппо. Успешное продвижение армии в этой провинции началось после взятия десятого января авиабазы Абу-Духур на юго-востоке соседней провинции Идлиб, которую в 2015 году захватили боевики «Джебхат ан-Нусры"*.