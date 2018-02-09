Сирийская армия полностью освободила от ИГ* провинции Хама и Алеппо
ДАМАСК, 9 фев — РИА Новости. Сирийские военные полностью зачистили провинции Алеппо и Хама от боевиков «Исламского государства"*. Об этом говорится в заявлении командования армии.
ДАМАСК, 9 фев — РИА Новости. Сирийские военные полностью зачистили провинции Алеппо и Хама от боевиков «Исламского государства"*. Об этом говорится в заявлении командования армии.
Отмечается, что правительственные войска совместно с союзными силами освободили большое количество поселений в Хаме, Алеппо и Идлибе.
Кроме того, на юге провинции Алеппо сирийские военные ликвидировали большинство боевиков «Джебхат ан-Нусры"*, пишет национальное агентство САНА.
В середине января стало известно, что правительственные войска выбили террористов из большинства деревень и поселений на
*Запрещенные в России террористические организации.
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