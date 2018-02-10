Волонтеры нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу из Воронежской области

Волонтеры передали школьницу родственникам, она жива и здорова, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в поисковом отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 9 февраля. В интересах девочки волонтеры не разглашают, где она находилась все это время.

О поисках 13-летней школьницы в Аннинском районе объявили в субботу, 3 февраля. Поисковики сообщили, что девочка пропала в понедельник, 29 января. В тот день школьница ушла из дома и перестала выходить на связь с родственниками. Ориентировки на пропавшую из Воронежской области распространяли и в других регионах России.