Волонтеры нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу из Воронежской области
Поисковики из отряда «Лиза Алерт» вернули домой пропавшую без вести 13-летнюю девочку из села Верхняя Тойда Аннинского района.
Поисковики из отряда «Лиза Алерт» вернули домой пропавшую без вести 13-летнюю девочку из села Верхняя Тойда Аннинского района.
Волонтеры передали школьницу родственникам, она жива и здорова, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в поисковом отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 9 февраля. В интересах девочки волонтеры не разглашают, где она находилась все это время.
О поисках 13-летней школьницы в Аннинском районе объявили в субботу, 3 февраля. Поисковики сообщили, что девочка пропала в понедельник, 29 января. В тот день школьница ушла из дома и перестала выходить на связь с родственниками. Ориентировки на пропавшую из Воронежской области распространяли и в других регионах России.
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