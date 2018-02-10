Под Сызранью «пятнашка» врезалась в фонарь

9 февраля около 18:00 в Сызрани произошло крупное ДТП. По информации ГУ МЧС России по Самарской области. На улице Хвалынской в поселке Западный автомобиль ВАЗ-2115 врезался в опору уличного освещения. Известно, что водитель «пятнашки» слишком разогнался и не справился с управлением. Тогда машина вылетела на обочины и въехала в столб. Последствия аварии устраняли спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.