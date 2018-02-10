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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Сызранью «пятнашка» врезалась в фонарь

В аварии никто не пострадал.

9 февраля около 18:00 в Сызрани произошло крупное ДТП. По информации ГУ МЧС России по Самарской области. На улице Хвалынской в поселке Западный автомобиль ВАЗ-2115 врезался в опору уличного освещения. Известно, что водитель «пятнашки» слишком разогнался и не справился с управлением. Тогда машина вылетела на обочины и въехала в столб. Последствия аварии устраняли спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в пятницу в Самаре произошло ещё одно ДТП, в котором водитель не справился с управлением. Автоледи на «Ауди» ехала с огромной скоростью, резко затормозила, из-за чего столкнулись ещё 10 машин. В этой аварии тоже обошлось без пострадавших.

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