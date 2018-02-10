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08:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Двое мужчин арестованы в Нижнем Новгороде за похищение пенсионера

Преступники хотели из его квартиры проникнуть в ломбард.

Двое мужчин арестованы в Нижнем Новгороде за похищение пенсионера. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 3 февраля днем в подъезде дома по улице Родионова пятеро злоумышленников схватили 88-летнего пенсионера, отобрали у него ключи от квартиры и связали руки, после чего поместили в подвал. В ночь на 4 февраля они переместили старика в его квартиру на втором этаже, где удерживали до 5 февраля. Все это время злоумышленники пытались через квартиру потерпевшего проникнуть в помещение ломбарда, расположенное этажом ниже.

5 февраля ночью по сигналу тревоги, поступившему из ломбарда, прибыли полицейские, которые освободили пенсионера и задержали 30-летнего нижегородца и 26-летнего жителя Московской области. Молодые люди, взятые под стражу, дали признательные показания. Ведется розыск остальных злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трое нижегородцев похитили женщину в Павловском районе.

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