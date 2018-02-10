В Хабаровске полиция поймала грабителя, раздевшего женщину на морозе

Как писало РИА «Восток-Медиа», жительница Хабаровска в вечернее время прогуливалась по исторической части города, зашла во двор недалеко от Комсомольской площади. Неизвестный догнал её сзади, несколько раз ударил, а после снял с потерпевшей норковую шубу, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном и забрал мобильный телефон.

Оставшись без верхней одежды в мороз, заявительница стала звать на помощь. Водитель машины, проезжая мимо, пустил потерпевшую в салон и позвонил в полицию. Прибывшим правоохранителям женщина подробно описала грабителя и помогла составить фоторобот. На месте происшествия стражи порядка нашли телефон горожанки.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, рецидивиста удалось поймать в Индустриальном районе города. Раньше 26-летнего мужчину уже четыре раза судили за кражу и грабежи, сейчас он подрабатывает грузчиком. Парень продал украшения до прихода полиции, а вот шубу реализовать не успел.