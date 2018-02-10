Владелец BMW напал на омича, приняв его за коллектора
Пришлось вызывать полицию.
Пришлось вызывать полицию.
Неспокойным выдался вечер пятницы в одном из дворов на Левом берегу. Сюда приехали приставы. Омич, задолжал денег банку. И приставы должны были исполнить решение суда об аресте BMW -525 должника. На место вызвали эвакуатор, нашли среди прохожих понятого. Вот на
Когда хозяин иномарки увидел, что его машину пытаются увезти, он выскочил на улицу. Понятого он принял за коллектора и набросился на него. Омич начал махать ножом, приставам пришлось вызывать силовиков. Мужчину задержали.
— Патрулирующие Кировский округ Омска бойцы Росгвардии приехали к дому по улице Лукашевича. Оказалось, что двое приставов пытаются эвакуировать иномарку. Увидев эвакуатор у своего автомобиля, владелец запаниковал и, приняв понятого за коллектора, начал размахивать ножом, угрожая ему физической расправой, — рассказали «Комсомолке» в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.