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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Владелец BMW напал на омича, приняв его за коллектора

Пришлось вызывать полицию.

Неспокойным выдался вечер пятницы в одном из дворов на Левом берегу. Сюда приехали приставы. Омич, задолжал денег банку. И приставы должны были исполнить решение суда об аресте BMW -525 должника. На место вызвали эвакуатор, нашли среди прохожих понятого. Вот на него-то и обрушился весь гнев неплательщика.

Когда хозяин иномарки увидел, что его машину пытаются увезти, он выскочил на улицу. Понятого он принял за коллектора и набросился на него. Омич начал махать ножом, приставам пришлось вызывать силовиков. Мужчину задержали.

— Патрулирующие Кировский округ Омска бойцы Росгвардии приехали к дому по улице Лукашевича. Оказалось, что двое приставов пытаются эвакуировать иномарку. Увидев эвакуатор у своего автомобиля, владелец запаниковал и, приняв понятого за коллектора, начал размахивать ножом, угрожая ему физической расправой, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

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