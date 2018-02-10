Владелец BMW напал на омича, приняв его за коллектора

Неспокойным выдался вечер пятницы в одном из дворов на Левом берегу. Сюда приехали приставы. Омич, задолжал денег банку. И приставы должны были исполнить решение суда об аресте BMW -525 должника. На место вызвали эвакуатор, нашли среди прохожих понятого. Вот на него-то и обрушился весь гнев неплательщика.

Когда хозяин иномарки увидел, что его машину пытаются увезти, он выскочил на улицу. Понятого он принял за коллектора и набросился на него. Омич начал махать ножом, приставам пришлось вызывать силовиков. Мужчину задержали.