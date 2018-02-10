В Красноярском крае в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Семь человек погибли при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщается на сайте регионального главка МВД.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Семь человек погибли при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщается на сайте регионального главка МВД.
«По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем “КАМАЗ”. В результате ДТП погибло семь человек, среди которых, предположительно, имеются несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
Личности погибших устанавливаются.
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