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07:27 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Семь человек погибли при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем “КАМАЗ”. В результате ДТП погибло семь человек, среди которых, предположительно, имеются несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

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