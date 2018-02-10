Роды вскрыли горькую правду во Владивостоке

В ночное время житель одного из частных домов в пригороде Владивостока вызвал скорую и сообщил, что его соседка рожает. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, когда врачи зашли в жилище, то буквально ужаснулись увиденному. Медики госпитализировали роженицу и сообщили в полицию, что в доме находятся без присмотра двое детей, которым 5 и 7 лет. В помещении царит полная антисанитария, очень холодно, а малыши одеты в рваную грязную одежду и нуждаются в помощи.