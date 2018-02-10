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11:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Роды вскрыли горькую правду во Владивостоке

В ночное время житель одного из частных домов в пригороде Владивостока вызвал скорую и сообщил, что его соседка рожает. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, когда врачи зашли в жилище, то буквально ужаснулись увиденному. Медики госпитализировали роженицу и сообщили в полицию, что в доме находятся без присмотра двое детей, которым 5 и 7 лет. В помещении царит полная антисанитария, очень холодно, а малыши одеты в рваную грязную одежду и нуждаются в помощи.

Неравнодушный сосед сообщил, что может на время приютить детей, мать которых за ними никогда не ухаживала и не водила в школу и сад. Мужчина также добавил, что женщина злоупотребляет спиртным и к ней ходят маргинальные личности.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции изъяли детей и отвезли их в реабилитационный центр, где им оказали необходимую помощь. Скорее всего, женщину лишат родительских прав, поэтому она может лишиться и новорожденного малыша.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов.

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