В Нефтекамске при пожаре эвакуировано 67 человек, в том числе 18 детей
УФА, 10 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В ходе тушения пожара в Нефтекамске звеном ГДЗС из зоны воздействия ОФП эвакуирован 67 человек, из них 18 детей, сообщает МЧС по РБ.
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