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11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Нефтекамске при пожаре эвакуировано 67 человек, в том числе 18 детей

УФА, 10 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В ходе тушения пожара в Нефтекамске звеном ГДЗС из зоны воздействия ОФП эвакуирован 67 человек, из них 18 детей, сообщает МЧС по РБ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 01:38 (мск.). Загорелись электрощитовая, входная дверь на улице Строителей в городе Нефтекамск.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар в в 02:10 (мск.), пояснили в ведомстве. На месте силы и средства МЧС: 2 единицы техники, 7 человек.

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