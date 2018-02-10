В Костанае полицейские раскрыли убийство
Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.
Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.
Происшествие случилось в Костанае 31 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Как рассказали в
В настоящее время органом уголовного преследования принимаются меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела.
Проводится досудебное расследование по статье «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».
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