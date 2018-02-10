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08:04 (мск), источник: Zakon.kz

В Костанае полицейские раскрыли убийство

Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.

Происшествие случилось в Костанае 31 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

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Как рассказали в пресс-службе ДВД Костанайской области, полиции удалось задержать мужчину по горячим следам. Перед тем, как пойти на преступление, задержанный распивал спиртные напитки с убитым.

В настоящее время органом уголовного преследования принимаются меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела.

Проводится досудебное расследование по статье «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».

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