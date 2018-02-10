Ослепшего по вине матери ребенка прооперировали в Алматы

Врачи прооперировали годовалого ребенка, едва не ослепшего по вине собственной матери в Актобе, сообщает телеканал «Астана».

Ранее сообщалось, что в Актобе женщина пыталась собственными силами вылечить конъюнктивит у сына и закапала ему в глаза неизвестную жидкость. Спустя некоторое время мальчик практически перестал видеть. Не так давно Саше сделали операцию по пересадке донорской роговицы в институте глазных болезней в Алматы.

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Как рассказал заведующий отделением КазНИИ глазных болезней Лукпан Оразбеков, маленький пациент еще долго будет находиться под наблюдением медиков. Его еще ждет снятие швов с трансплантата, это очень долгий процесс.

«Глаз у ребенка еще маленький, он еще растет. Ему требуется дальнейший уход, дальнейшее ухаживание, возможно, понадобится дополнительная операция», — сказал Оразбеков. Врачи рассказали, что проблемы со зрением у Саши начались еще в утробе матери. Позже болезнь из-за отсутствия должного лечения начала прогрессировать.

Не исключено, что медикам не удастся спасти левый глаз ребенка. Вместо него мальчику установят протез. По словам председателя правления КазНИИ глазных болезней Марата Сулейменова, малыш сейчас реагирует на определенные моменты, на свет.

«Эта операция достаточно сложная и она конечно уникальная, потому что убирали бельмо роговицы. Плюс к этому у него осложненная врожденная катаракта. Во время операции еще убирали мутный хрусталик», — сказал Сулейменов.

Реабилитация глаза после операции может продлиться около месяца. Помимо проблем со зрением, у Саши были выявлены патологии других органов.