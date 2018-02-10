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09:45 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске спасатели уберегли крышу Покровского храма

Спасатели помогли избежать обвала кровли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Хабаровске. Снегопады, которые прошли в городе в январе, вновь обернулись для здания большой проблемой.

Кровля храма оказалась под угрозой обрушения от скопившихся осадков. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели вовремя пришли на помощь и очистили крышу от снега, чтобы она не обвалилась, а затем вывезли его в специально отведённое место.

«В очередной раз нам на помощь пришли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, за что мы очень им благодарны. За помощью к спасателям нам пришлось обратиться, потому что своими силами не можем выполнить такую работу. Это связано со сложной конструкцией кровли Покровского храма. У профессионалов из ДВРПСО есть необходимое снаряжение, а главное — навыки работы на высоте с соблюдением всех норм безопасности», — поделился помощник настоятеля прихода Александр Постоев.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России регулярно помогает Покровскому храму. В 2017 году священнослужители преподнесли спасателям в знак благодарности икону Георгия Победоносца.

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