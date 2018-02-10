В Хабаровске спасатели уберегли крышу Покровского храма
Спасатели помогли избежать обвала кровли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Хабаровске. Снегопады, которые прошли в городе в январе, вновь обернулись для здания большой проблемой.
Спасатели помогли избежать обвала кровли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Хабаровске. Снегопады, которые прошли в городе в январе, вновь обернулись для здания большой проблемой.
Кровля храма оказалась под угрозой обрушения от скопившихся осадков. Как сообщает
«В очередной раз нам на помощь пришли спасатели Дальневосточного регионального
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Дальневосточный региональный
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