В Хабаровске спасатели уберегли крышу Покровского храма

Кровля храма оказалась под угрозой обрушения от скопившихся осадков. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели вовремя пришли на помощь и очистили крышу от снега, чтобы она не обвалилась, а затем вывезли его в специально отведённое место.

«В очередной раз нам на помощь пришли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, за что мы очень им благодарны. За помощью к спасателям нам пришлось обратиться, потому что своими силами не можем выполнить такую работу. Это связано со сложной конструкцией кровли Покровского храма. У профессионалов из ДВРПСО есть необходимое снаряжение, а главное — навыки работы на высоте с соблюдением всех норм безопасности», — поделился помощник настоятеля прихода Александр Постоев.