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09:28 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших в ДТП с грузовиком в Красноярском крае выросло до восьми

Число жертв при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае выросло до восьми, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Источник: AP 2018

Ранее сообщалось о семи погибших.

«Погибших восемь, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два годовалых ребенка», — сказал он.

Ранее МВД сообщило, что, по предварительным данным, рано утром на 70 километре трассы «Канск-Тасеево-Устье» минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

На место ДТП направились и.о. заместителя губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК региона и криминалисты МВД края.

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