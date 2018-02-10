Число погибших в ДТП с грузовиком в Красноярском крае выросло до восьми
Число жертв при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае выросло до восьми, сообщил РИА Новости начальник
Число жертв при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае выросло до восьми, сообщил РИА Новости начальник
Ранее сообщалось о семи погибших.
«Погибших восемь, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два годовалых ребенка», — сказал он.
Ранее МВД сообщило, что, по предварительным данным, рано утром на 70 километре трассы «Канск-Тасеево-Устье» минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».
На место ДТП направились и.о. заместителя губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК региона и криминалисты МВД края.
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