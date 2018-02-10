В Троицке водитель ВАЗ выехал на тротуар с пешеходами

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил пешехода, который находился на тротуаре, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в Троицке на проспекте Строителей. 29-летний водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии травмы получила 57-летняя женщина и была госпитализирована.