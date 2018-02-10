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09:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Троицке водитель ВАЗ выехал на тротуар с пешеходами

57-летнюю женщину увезли в больницу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил пешехода, который находился на тротуаре, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в Троицке на проспекте Строителей. 29-летний водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате аварии травмы получила 57-летняя женщина и была госпитализирована.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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