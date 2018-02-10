Приморскую учительницу, на уроке которой школьница прочла матерные стихи, затравило руководство

После того, как в средней школе поселка Ольга в Приморском крае ученица 11-го класса зачитала нецензурные стихи, началась настоящая травля учительницы и тех, кто встает на ее сторону. Местная администрация заявила, что педагог не был готова к уроку, вела себя неподобающе. «Комсомолка» побеседовала с учителем литературы Эльвирой Юрьевной Семенцовой.

С чего все начиналось.

Напомним, дочка директора школы, учащаяся в 11-м классе, на уроке литературы зачитала стихи авторства якобы Владимира Маяковского «Лежу на чужой жене», а также «Гимн онанистов». Школьницу не смутило наличие нецензурных слов в стихотворениях. На видео заметно, что девчонка начинает со всей серьезностью, а потом буквально давится от смеха. Как и ее сверстники за кадром. Правда, задание она выполнила спустя рукава: наизусть-то даже коротенькое стихотворение не выучила, заглядывает в телефон.

Эльвира Семенцова о своей школе и об этом классе на 20 учеников отзывается тепло. И с детьми, и с родителями отношения хорошие, коллеги в сложную минуту поддерживают. Маяковского — да, именно тогда проходили. Разбирали, что он эпатировал публику, просторечия не гнушался. Как и многие классики — что ж теперь, только матерное у доски читать? Даже если не считать того, что стихотворение это — не Маяковского.

«В сентябре 2017 года, когда опекун этой девочки стала директором школы, поведение ученицы немножечко изменилось, стало более свободным. Иногда она отказывалась выходить к доске, — рассказывает Эльвира Семенцова. — Тогда уже был самый конец урока, она поднимает руку и спрашивает: “Можно я расскажу стихи?”. Я не стала возражать. Как только прозвучали первые нецензурные слова, я немного опешила».

По словам учительницы, директор им говорила, что девочка с нарушенной психикой, что остро реагировать на ее поступки нельзя.

«Я и не стала создавать конфликтных ситуаций, повышать голос. Попыталась возразить, а она в свою очередь сказала, что заменит нецензурное слово на “фаллос”. Тогда я сказала: “Подожди, а как я должна теперь оценивать твое выступление с точки зрения учителя, нравственности…”. Конечно же в классе кто-то комментировал происходящее фразой “ну это же дочка директора школы”. Девочка тогда сказала, что прочитает другое стихотворение. Я подумала, что она решила исправиться, начала читать другое произведение, тоже с нецензурными словами. “Ну вы же сказали “по выбору”, вот я и выбрала”. Так извините, 19 человек поняли фразу “по выбору”, а она почему-то нет! Поговорить успели мы и о том, что авторство Маяковского под этими строками спорное, некоторые приписывают их Олегу Григорьеву», — волнуясь, объясняет корреспонденту «КП» учительница литературы. Девочка ответила просто: что в интернете было, то и скачала.

Для учительницы вызывали скорую.

Школьница учится на «тройки», на занятия часть опаздывает. Теперь вот — маты у доски. Но казалось бы, девчонку можно было пожурить и на этом закончить. Но началась травля. Не девочки — учительницы.

Семенцова рассказала об инциденте классному руководителю девочки. А ролик тем временем стал путешествовать по телефонам и соцсетям. На Эльвиру Юрьевну и ее коллег, которые встали на ее сторону, стали давить.

«Директор от меня потребовала объяснительную, якобы для прокуратуры. Когда я сама пошла в надзорный орган, там мне сказали, что они ничего не истребовали. На собрании с завучем, девочкой и ее опекуном — директором школы, последняя сказала, что запретила ей читать эти стихи. Девочка же сказала, что папа ее поддержал. Еще говорила, что ненавидит Маяковского, что хотела показать, что он не поэт. Но можно другим способом донести свою точку зрения, нежели декламировать матерные стихи!», — восклицает педагог.

Через пару дней в школе директор собрала комиссию по этике. Копия документа имеется в распоряжении редакции «КП». Но вот только учителя, чье поведение должны были рассматривать, на этом собрании никто не ждал.

«Без решения педагогического совета, без каких-либо подписей была создана комиссия по этике. И там за глаза рассматривают вопрос о моих действиях, якобы не соответствующих педагогу! — разводит руками Семенцова. — На следующий день директор уехала во Владивосток и находилась там как минимум до вечера пятницы. В этот же день поступило распоряжение из местного отдела образования: срочно снять приказ о создании этой комиссии. Хорошо коллеги успели сделать копию».

Эльвира Семенцова все происходящее, конечно, близко к сердцу. Дошло до того, что на работу для учительницы пришлось вызывать скорую.

Виноват учитель?

В пятницу, 9 февраля, в школе прошло собрание с родителями, учителями и представителем отдела образования. Позиция администрации четко была озвучена: виноват учитель. Представители местных властей говорят, что вся эта ситуация — «просто кошмар».

«От этой ситуации мы все в шоке. Живем в глубинке, где все друг друга знают, но даже тут у нас происходят такие скандальные истории. На съемке видно, что учитель просто был не готов к уроку, вальяжно сидел за столом вел себя неправильно и хихикал», — рассказала «Комсомолке» Елена Мальцева, начальник отдела образования Ольгинского района Приморского края.

Чиновник сообщила, что с ученицей уже провели воспитательную работу, с девчонкой даже беседовал психолог, ее поставили на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних.

Такое не в первый раз.

«Мы пришли к тому, что я сказала, что хочу, чтобы дети в спокойной обстановке сдали ЕГЭ, а сейчас из-за всего этого страдают ученики. Я через день вызываю скорую, мне колют успокоительное. Я не пошла на больничный, нахожусь на дневном стационаре, — продолжает Эльвира Семенцова. — Каждый человек может растеряться, но я не вела себя фривольно, это был конец урока, нельзя говорить, что я не была готова к нему. Даже дети извинились за поведение своей одноклассницы. Сама она, конечно, не извинилась».

Эльвира Семенцова также рассказала, что это уже далеко не первый случай, когда в школе из-за решений администрации школы возникают конфликтные ситуации.

«В конце мая мы обращались к главе района с просьбой, чтобы нам не ставили нового директора. Мы прекрасно знали, как Марина Александровна Морозова работала в других местах, как там человека она тоже довела до нервного срыва. Нам пообещали, но как оказалось, нас никто не услышал. В начале нового учебного года у нас сняли прежнего директора без объяснения причин и назначили нового, — говорит Эльвира Юрьевна. — После новогодних праздников в классе было холодно. +10 градусов, ребята из 5 “А” сидели в верхней одежде. Родители увидели эти фотографии у своих детей и отправили их в СМИ. Меня сразу убрали с этого кабинета и обвинили в том, что я руками родителей за спиной директора все это делаю».

Учитель считает, что ей попросту не дадут дальше работать в этой школе.

«У нас действуют двойные стандарты, одних учителей выгораживают, других — наоборот. Была ситуация, когда педагог откровенно гнобил ребенка, и в классе обсуждал, как ребенок будет вешаться. Потом учитель оправдала себя, сказав, что это была шутка, но родители вынуждены были сменить место жительства. Еще один случай был, когда ребенку стало плохо на уроке, он попросился выйти, другая учитель его не выпустила. Ребенка стошнило прямо на уроке, и учитель заставила его убирать за собой, а потом еще и объявила ему бойкот. До прихода этого человека на пост директора такого не было в нашей школе. Начались какие-то сталкивания учителей лбами, постоянное психологическое напряжение. Слушать нас никто не хочет», — резюмирует Эльвира Семенцова.

Мнение коллег и родителей.

Наталья Александровна Крамаренко — преподаватель, вставший на защиту своей коллеги, — уверена, что руководство школы делает ошибочные выводы.

«Нам говорят, что учитель не готов к уроку, а как директор могла сделать этот вывод? Ее не было на уроке, нет никакого основания для таких выводов. Сейчас было собрание с учителями, родителями и представителем от отдела образования. Никто не говорил о том, что она не была готова к уроку. “Вальяжно сидела и хихикала”: это уже ее лично восприятие, я ничего такого не видела. У меня сегодня нашли какие-то неточные записи в журнале, вчера сделали замечание не в очень доброжелательной форме. Понятно, что тех, кто встал на защиту Эльвиры Юрьевны, не жалуют, но сколько может продолжаться этот прессинг?», — спрашивает Наталья Александровна.

На защиту учителя литературы встали и родители.

Ее коллеги и родители учеников намерены писать коллективное письмо в поддержку педагога, считая решение руководства школы неправильным.

Елена Анатольевна Федорченко — мама мальчика, который был на том самом уроке, она же председатель родительского комитета этого класса — возмущена до глубины души решением школьной администрации.

«Мой ребенок сказал, что учитель был готов к уроку. Другие также подтверждают — но доводы не возымели успеха. Директора до сих пор нет, она во Владивостоке, достучаться до нее не можем и донести эту позицию сейчас невозможно. Мы ходили с родительским комитетом к ней, чтобы услышать от нее какие-то объяснения, как матери, как директора… В отделе образования почему-то защищают директора. Мы так поняли из сегодняшней встречи, что они просто подруги. Родители поддерживали Эльвиру Юрьевну, высказали просьбу прекратить нападки на учителя, ведь детям нужно готовиться к ЕГЭ, учителю нужно проводить уроки, не нужно разваливать коллектив», — рассказала Елена Федорченко.

Пока неизвестно, чем закончится этот конфликт. Скорее всего, после того, как руководитель школы вернется в Ольгинский район, последует какое-то административное решение. Не исключено, что Эльвиру Семенцову могут попросту уволить. Однако коллеги педагога, попавшего в немилость школьной администрации, планируют защищать ее до последнего. Писать коллективные обращения во всевозможные инстанции, требовать справедливого решения этой щепетильной ситуации.