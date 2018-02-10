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09:24 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье судебный пристав «спас» посетительницу суда

Девушка, стоя в фойе здания, внезапно побледнела.

В Октябрьском районе судебный пристав по ОУПДС оказал посетительнице суда первую медицинскую помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Девушка пришла в судебный участок № 80,81 Октябрьского района в качестве истца по одному из рассматриваемых дел. Ожидая в фойе начала судебного заседания, она почувствовала себя плохо. Дежуривший на посту судебный пристав по ОУПДС обратил внимание на побледневшую посетительницу и поинтересовался ее самочувствием. Девушка сказала, что у нее кружится голова, и ей становится все хуже.

Судебный пристав по ОУПДС, оценив состояние посетительницы, безотлагательно оказал доврачебную помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие на место медики отметили правильность действий работника отдела судебных приставов по Октбярьскому району и госпитализировали женщину.

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