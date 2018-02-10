В Приморье судебный пристав «спас» посетительницу суда

Девушка пришла в судебный участок № 80,81 Октябрьского района в качестве истца по одному из рассматриваемых дел. Ожидая в фойе начала судебного заседания, она почувствовала себя плохо. Дежуривший на посту судебный пристав по ОУПДС обратил внимание на побледневшую посетительницу и поинтересовался ее самочувствием. Девушка сказала, что у нее кружится голова, и ей становится все хуже.