В Приморье судебный пристав «спас» посетительницу суда
Девушка, стоя в фойе здания, внезапно побледнела.
Девушка, стоя в фойе здания, внезапно побледнела.
В Октябрьском районе судебный пристав по ОУПДС оказал посетительнице суда первую медицинскую помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Девушка пришла в судебный участок № 80,81 Октябрьского района в качестве истца по одному из рассматриваемых дел. Ожидая в фойе начала судебного заседания, она почувствовала себя плохо. Дежуривший на посту судебный пристав по ОУПДС обратил внимание на побледневшую посетительницу и поинтересовался ее самочувствием. Девушка сказала, что у нее кружится голова, и ей становится все хуже.
Судебный пристав по ОУПДС, оценив состояние посетительницы, безотлагательно оказал доврачебную помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие на место медики отметили правильность действий работника отдела судебных приставов по Октбярьскому району и госпитализировали женщину.
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