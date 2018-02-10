В Пхёнчхане возросло количество заразившихся норовирусом

Отмечается, что в пятницу было зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом. Кроме того, сообщается, что на данный момент нет информации о случаях заражения инфекцией спортсменов.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.