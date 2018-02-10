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09:43 (мск), источник: Kazinform

В Пхёнчхане возросло количество заразившихся норовирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Общее количество заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане достигло 139. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что в пятницу было зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом. Кроме того, сообщается, что на данный момент нет информации о случаях заражения инфекцией спортсменов.

Фоторепортаж
Церемония открытия Олимпиады в ПхенчханеПрошла церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Соревнования в Южной Корее будут проходит до 25 февраля.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

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