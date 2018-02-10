Два джипа не поделили трассу во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик dpskontrol_125rus.
Инцидент случился на кольце в районе остановки общественного транспорта Инструментальный завод. Там не поделили трассу два водителя джипов: один из участников движения не предоставил преимущество в движении второму автомобилисту.
В результате аварии один из автомобилей получил серьезные механические повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал. Все детали произошедшего еще предстоит выяснить.
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