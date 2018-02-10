Два джипа не поделили трассу во Владивостоке

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик dpskontrol_125rus.

Инцидент случился на кольце в районе остановки общественного транспорта Инструментальный завод. Там не поделили трассу два водителя джипов: один из участников движения не предоставил преимущество в движении второму автомобилисту.