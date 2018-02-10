Пенсионерка не ожидала такого от сантехника во Владивостоке

К стражам правопорядка обратилась 77-летняя жительница краевого центр. Она рассказала, что сантехник взял у нее пять тысяч рублей на материалы, ушел и больше не возвращался.

На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место преступления. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру, представившись сантехником. После проверки ванной сообщил, что необходим срочный ремонт, взял на покупку новых материалов пять тысяч рублей и ушел. Больше он не возвращался, а работа не была выполнена.

На данный момент 41-летний мужчина, ранее судимый, задержан. В полиции он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до двух лет.