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09:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Пенсионерка не ожидала такого от сантехника во Владивостоке

Накануне полицейские задержали во Владивостоке мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере бытовых услуг, об этом DEITA. RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

К стражам правопорядка обратилась 77-летняя жительница краевого центр. Она рассказала, что сантехник взял у нее пять тысяч рублей на материалы, ушел и больше не возвращался.

На место происшествия прибыли полицейские. Они опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место преступления. Установлено, что злоумышленник попал в квартиру, представившись сантехником. После проверки ванной сообщил, что необходим срочный ремонт, взял на покупку новых материалов пять тысяч рублей и ушел. Больше он не возвращался, а работа не была выполнена.

На данный момент 41-летний мужчина, ранее судимый, задержан. В полиции он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до двух лет.

Екатерина Лапкина.

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