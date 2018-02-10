За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
Боролись с огнем более 70 человек личного состава пожарных.
Боролись с огнем более 70 человек личного состава пожарных.
За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Для ликвидации последствий ДТП
В Приморском крае на дежурстве находится одно воздушное судно МЧС России.
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