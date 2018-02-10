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11:37 (мск), источник: VLADNEWS

За сутки в Приморье потушили 12 пожаров

Боролись с огнем более 70 человек личного состава пожарных.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении был задействован 74 человека личного состава и 22 единицы техники.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

В Приморском крае на дежурстве находится одно воздушное судно МЧС России.

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