На скалах Ай-Петри застряли трое мужчин

Как отмечают в ведомстве, во время прогулки мужчины вышли на скальный участок горы и не смогли самостоятельно спуститься.

«Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что трое мужчин — все жители Ялты — спускались по туристической тропе Таракташ, и в попытках сократить путь вышли на скальный участок, по которому не смогли самостоятельно дальше предложить движение», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.