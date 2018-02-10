Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
Пугачева показала фото без макияжа
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
В Сирии ликвидирован воевавший за ИГИЛ известный артист Кусперт
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
11:37 (мск), источник: РИА Крым

На скалах Ай-Петри застряли трое мужчин

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Крыму трем ялтинцам понадобилась помощь спасателей, чтобы спуститься горы Ай-Петри. Инцидент произошел накануне днем. Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Как отмечают в ведомстве, во время прогулки мужчины вышли на скальный участок горы и не смогли самостоятельно спуститься.

«Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что трое мужчин — все жители Ялты — спускались по туристической тропе Таракташ, и в попытках сократить путь вышли на скальный участок, по которому не смогли самостоятельно дальше предложить движение», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

С помощью альпинистского снаряжения специалисты «Крым-СПАС» проложили специальные «перила» и успешно эвакуировали пострадавших из труднодоступного места к аварийно-спасательному автомобилю на плато Ай-Петри. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Особый сигнал: депутаты из Германии рассказали о целях визита в Крым
Российский Су-25 подбит в небе над Сирией. Кадры инцидента
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Израильские ВВС снова атаковали цели в Сирии
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь