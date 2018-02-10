На скалах Ай-Петри застряли трое мужчин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Крыму трем ялтинцам понадобилась помощь спасателей, чтобы спуститься горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Крыму трем ялтинцам понадобилась помощь спасателей, чтобы спуститься горы
Как отмечают в ведомстве, во время прогулки мужчины вышли на скальный участок горы и не смогли самостоятельно спуститься.
«Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что трое мужчин — все жители Ялты — спускались по туристической тропе Таракташ, и в попытках сократить путь вышли на скальный участок, по которому не смогли самостоятельно дальше предложить движение», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
С помощью альпинистского снаряжения специалисты «Крым-СПАС» проложили специальные «перила» и успешно эвакуировали пострадавших из труднодоступного места к
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