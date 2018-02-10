В Калининграде произошел пожар в производственном здании

По данным регионального управления МЧС, сигнал тревоги поступил на пульт в 00:06 часов, на место происшествия было направлено 10 человек и 2 единицы техники от пожарно-спасательной части ПСЧ-5 и СПСЧ. Горело железобетонное, крытое рубероидом здание размером 10Х10. Внутри находился строительный мусор и ветошь.