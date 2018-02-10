В Калининграде произошел пожар в производственном здании
Никто не пострадал.
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Никто не пострадал.
Пожар в производственном здании произошел в Калининграде ночью 10 февраля.
По данным регионального управления МЧС, сигнал тревоги поступил на пульт в 00:06 часов, на место происшествия было направлено 10 человек и 2 единицы техники от
Площадь возгорания составила 30 кв. метров. При пожаре никто не пострадал.
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