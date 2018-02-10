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11:37 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде произошел пожар в производственном здании

Никто не пострадал.

Пожар в производственном здании произошел в Калининграде ночью 10 февраля.

По данным регионального управления МЧС, сигнал тревоги поступил на пульт в 00:06 часов, на место происшествия было направлено 10 человек и 2 единицы техники от пожарно-спасательной части ПСЧ-5 и СПСЧ. Горело железобетонное, крытое рубероидом здание размером 10Х10. Внутри находился строительный мусор и ветошь.

Площадь возгорания составила 30 кв. метров. При пожаре никто не пострадал.

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